Theo Fitsos ist in Düsseldorf geboren, 55 Jahre alt, Vater von drei Kindern und bis in zwei Jahren noch ledig. Zur Schule gegangen ist er in einem griechischen Internat und hat dort sein Abitur gemacht. 1980 kehrte er wieder nach Düsseldorf zurück.

Nach einem Kurzauftritt an der Gesamthochschule Duisburg brach er sein Lehramtsstudium ab. Danach stellte er zehn Jahre lang Bilderrahmen her. 1986 begann er als DJ in der Wolke. Mehrere Jahre lang war er auch selbstständig in der Gastronomie. Seit sechs Jahren konzentriert er sich ganz auf seinen Beruf als DJ, unter anderem im Uerige, im Chateau Rikx und bei vielen anderen Gelegenheiten.