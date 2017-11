Seit diesem Jahr müssen 18- bis 21-Jährige keine Jahresgebühr mehr zahlen. Auch dies ist ein Grund für den Run auf die Bibliotheken.

Düsseldorf. 10.000 Neukunden zählten die Düsseldorfer Stadtbüchereien bis Mitte November (die WZ berichtete). Für den Büchereichef Norbert Kamp eine sehr erfreuliche und auch rekordverdächtige Zahl: „Bis zum Jahresende rechnen wir mit 11.500 Neukunden.“ Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr stellten die Büchereien insgesamt 10.800 neue Ausweise aus.

Mehr als 40 Prozent der neuen Bibliothekskarten wurden an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ausgegeben. Besonders auffällig ist für Kamp jedoch der Zuwachs an Neuanmeldungen junger Menschen zwischen 18 und 21 Jahren. 700 waren es bisher in diesem Jahr, das sind immerhin 40 Prozent mehr im Vergleich zu 2016. Eine naheliegende Erklärung gibt es dafür: Seit dem 1. Januar zahlen 18 bis 21-Jährige (wie auch Kinder und Jugendliche) keine Jahresgebühr mehr. Das ist einzigartig in Deutschland, so Kamp. „Die 20 Euro haben wohl viele in der Altersklasse abgeschreckt, die geben sie lieber für einen Kinobesuch aus“, vermutet Familienvater Kamp. Die Anregung, in dieser Altersklasse auf die Jahresgebühr zu verzichten, sei übrigens vom Jugendrat gekommen, der dies auch für andere kulturelle Einrichtungen vorgeschlagen hatte.

Doch was tun die jungen Leute in der Bücherei, insbesondere in der Zentralbücherei am Bertha-von-Suttner-Platz hinter dem Bahnhof? Nutzen sie hauptsächlich die digitalen Dienste oder die virtuelle Welt der jüngst eröffneten „LibraryLab“ mit Spielen und 3-D-Drucker? Das sei nicht der Fall, weiß Kamp. Bei Befragungen stellt sich immer mehr heraus, dass die jungen Leute in die Bücherei kommen, um alleine oder in Gruppen zu lernen. „Diese Entwicklung unterstreicht, dass die Stadtbüchereien in ihrer Funktion als Bildungsinstitut und Medienvermittler immer stärker nachgefragt werden“, sagt der Büchereichef.

Schlüsselübergabe für neue Bücherei ist im Dezember 2020

Er geht auch selbst auf seine jungen Kunden zu und fragt sie nach ihren Wünschen an sein Institut. „Letzte Woche haben mir zwei 17-jährige Schülerinnen der Dieter-Forte-Gesamtschule in Eller erzählt, dass sie zu Hause gar nicht die Möglichkeit und die Ruhe haben, zu lernen.“

Doch die Zentralbücherei war einmal als reine Ausleihbücherei konzipiert. Die Räumlichkeiten werden den heutigen Bedürfnissen der Nutzer trotz mehrfacher Umstrukturierungen nicht mehr gerecht. Die Verweildauer der Besucher in der Bücherei und ihre Zahl wachse von Jahr zu Jahr. Mehr als 705.000 waren es im vergangenen Jahr. Deshalb sei es so wichtig gewesen, dass der Stadtrat im Mai den Umzug der Zentralbücherei beschlossen habe. Wie berichtet, wird das Gebäude Konrad-Adenauer-Platz 1 vom Versorgungswerk der Zahnärzte für die Bücherei umgebaut und an die Stadt vermietet.