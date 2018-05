Regisseur Lutz Mommartz zeigt seine Filme bei den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen. Im Interview erzählt der Düsseldorfer wie er das Kino mit seinen Werken verändert hat.

Düsseldorf. Die „Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen“ starten heute zum 64. Mal. Das älteste Kurzfilmfestival der Welt zeigt bis zum 8. Mai über 500 Filme aus 64 Ländern. Im diesjährigen Programm „Abschied vom Kino“ widmen sich die Veranstalter dem Umbruch im Kino, der in den 1960er Jahren einsetzte. Filmemacher suchten nach Alternativen zum „alten“ Kino, das hauptsächlich darauf setzte, die Zuschauer mit Unterhaltungsfilmen für ein paar Stunden aus dem harten Lebensalltag in schöne Traumwelten zu entführen.

Die neue Kino-Avantgarde brach mit gewohnten Film-Konventionen (etwa das Happy End) und experimentierte mit neuen Stilmitteln. Keine Geschichten zum Eintauchen, stattdessen wandten sich Schauspieler an den Zuschauer und sprachen über den Film, in dem sie gerade mitwirkten. Genauso erweiterten Regisseure den Film mit Mitteln der bildenden Kunst und brachte ihn sogar als bildhauerisches Objekt ins Museum. Der Zuschauer sollte nicht nur passiv konsumieren, sondern sich mit dem Gezeigten kritisch auseinandersetzen. Als einer der Pioniere des experimentellen Films gilt Lutz Mommartz. Der 84-jährige Filmemacher lebt und arbeitet in Düsseldorf. Oberhausen zeigt nun sein legendäres „Zweileinwandkino“ (1968) und den Film „Soziale Plastik“ (1969) mit Joseph Beuys. Im Interview mit der WZ erzählt Mommartz, warum er ein anderes Kino machen wollte.

Herr Mommartz, warum haben Sie in den 1960ern gegen das herkömmliche Kino rebelliert?

Lutz Mommartz: Ich habe nicht gegen das Kino rebelliert, sondern gegen das Denken überhaupt damals, gegen das Angepasstsein an die Normen, die das Kino vorgab. Das bedeutete, dass wir nicht ändern konnten, dass Drehbücher gemacht wurden, aber ich wollte ohne Drehbuch leben.

Was störte Sie an Drehbüchern?

Mommartz: Der Ausgangspunkt war 1964. Ich hatte einen Bekanntenkreis, der interessierte sich aus irgendeinem Grund für das, was ich machte. Und dann ich hab ich dieses Grüppchen vor die Kamera gesetzt und gefragt: Was haben wir denn für einen Inhalt? Und ehrlicherweise haben wir festgestellt: Wir haben keinen Inhalt. Und dann wurde klar, was wir für einen Inhalt hatten. Das Warten auf einen Inhalt. Ich will dem Zuschauer direkt zeigen, was ich meine, und nicht indirekt über einen Spielfilm seine Meinung beeinflussen. Ich bin der Mensch, der das Durchsichtige liebt.