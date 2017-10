Düsseldorf. Am Marien Hospital in Düsseldorf hat ein Ärzteteam einen 10,2 Kilo schweren Tumor aus dem Bauch einer Patientin operiert. Die 33-Jährige hatte in der Vergangenheit immer wieder über Schmerzen geklagt. Bei einer Ultraschall-Untersuchung entdeckten die Ärzte dann die extreme Wucherung im Bauchraum.

Zunächst stellten die Ärzte die Diagnose Eierstockkrebs. Nach der Operation stellte sich der Tumor allerdings als gutartig heraus. Laut Einschätzung der Ärzte muss die Wucherung mehrere Jahre gewachsen sein. Warum die 33-Jährige aber erst so spät einen Arzt aufsuchte, ist unklar. Sieben Tage nach der Operation konnte die Frau das Krankenhaus in dieser Woche wieder verlassen. red