Der Krimi „Die Katze“ von 1988 zeigt einen Überfall mit Geiselnahme vor dem Hotel Nikko an der Immermannstraße. Bei „Ein Freund von mir“ (2006) mit Daniel Brühl und Jürgen Vogel, lassen sich in manchen Szenen das Arag-Hochhaus, der Tausendfüßler und der Flughafen im Hintergrund erkennen. In der Jugendfilmreihe „Die Wilden Hühner“ war unter anderem das Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Benrath Drehort. Im Film „Der Olivenbaum“ (2016) ist der Düsseldorfer Hafen Ziel der Reise der Protagonisten. Der Film „Hardcover“ (2008) zeigt mit der Kölner und der Ronsdorfer Straße sowie der Zoo-Brücke auch andere Ecken der Stadt.