Sattelzugfahrer übersah beim Abbiegen den jungen Radfahrer. Der Junge kam in eine Klinik.

Düsseldorf. Ein 39 Jahre alter Mann hat beim Abbiegen mit seinem Sattelzug von der Kölner Landstraße nach rechts in die Harffstraße am Donnerstag einen zehnjährigen Schüler übersehen, der mit seinem Fahrrad die Harffstraße an der dortigen Ampel überquerte. Der Junge stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte das Kind in eine Klinik, wo es stationär aufgenommen wurde.