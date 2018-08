Dazu zählen auch weitere Arbeiten in Düsseldorf. In den Sammlungen der hiesigen Museen gibt es nach Angaben der Stadt 35 Werke, die einst über den Kunsthändler Julius Stern oder seinen Sohn Max beziehungsweise deren Galerie gehandelt wurden. Fünf der Gemälde hat Düsseldorf nach 1933 erworben. Aktuell liegen laut Stadt zu einem halben Dutzend Werken Auskunftsgesuche vor. Für das Gemälde „Die Kinder des Künstlers“ von Wilhelm von Schadow hat die Stern-Stiftung einen Restitutionsanspruch angemeldet. Die Stadt gibt an, dass zu dem Bild die Eigentumsverhältnisse zwischen 1933 und 1945 nicht aufgeklärt werden konnten. Sie habe angeboten, die „Beratende Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter, insbesondere aus jüdischem Besitz“ anzurufen.

Laut Stadt ist das Werk in ihrem Besitz aber das mit dem Titel „Sonnenuntergang an der Nordsee“ und auch die Maße seien nur ähnlich, aber nicht identisch. Heimes hat viel am Meer gemalt. Der Künstler studierte Ende des 19. Jahrhunderts an der Düsseldorfer Kunstakademie unter anderem unter Eugen Dücker und Olof Jernberg. Zu Studienzwecken fuhr er wiederholt an die Küste bei Egmond aan Zee, wo eine ganze Reihe von Werken mit Nordsee-Motiven entstanden. Wo sich das andere Gemälde, also „Abendstimmung an der Nordsee“ befindet, ist weiterhin unbekannt.

Dieser Fall steht im Zusammenhang mit der großen Debatte um Max Stern. Die Stadt hatte beabsichtigt, die Geschichte des Sammlers in einer Ausstellung zu erläutern. Oberbürgermeister Thomas Geisel sagte die Schau ab, nach internationalem Protest wurde sie wieder geplant. Zuletzt sollte es aber zuvor ein Symposium geben, das den Düsseldorfer Kunsthandel im Nationalsozialismus, die Biografie Sterns, die Geschichte seiner Galerie und die Wiedergutmachungsbemühungen nach dem Zweiten Weltkrieg behandelt.

In keinem der Punkte muss das letzte Wort schon gesprochen sein. Das steht auf der erwähnten Internetseite unter den Daten zum Gemälde passend formuliert: „Provenienzforschung ist ein fortlaufender Prozess, bei dem sich die Quellen- und Informationslage jederzeit ändern kann.“