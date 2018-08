Die Naturfreunde haben elf neue Info-Tafeln rund um den Unterbacher See und den Elbsee aufgestellt. Sie sollen zum Wandern einladen.

Düsseldorf. Zwei Dinge haben Lili Libelle, Tina Teichrohrsänger und Rudi Reiher gemeinsam. Sie leben alle am Unterbacher See und haben eine Menge über dieses Leben zu erzählen. Da können sie nun auch - auf den neuen Tafeln, die Naturfreunde Düsseldorf rund um den Wasserweg aufgestellt haben. Dort werden unter anderem die Geschichten der hier vorkommenden Arten und sogar eines Baches erzählt - aus deren Perspektive.

Seit jeher sehen es die Naturfreunde als ihre Aufgabe, Menschen in die Natur zu bringen und ihnen dort naturkundliche Bildung näherzubringen, weiß Matthias Möller von der Düsseldorfer Ortsgruppe. Das ist auch Ziel des neuen Projektes „Wasserwege“. Dazu werden sowohl Wanderwege rund um Gewässer ausgewiesen als auch bestehende genutzt – so wie hier um den Unterbacher See und den Elbsee.

Elf Info-Tafeln wurden hierzu um die beiden Seen herum aufgestellt. Die ganze Runde hat etwa 12,6 Kilometer und dauert ungefähr drei Stunden. Man kann sich aber auch für nur einen der beiden Seen entscheiden. Am Unterbacher See finden Besucher sechs Info-Tafeln, am Elbsee sind es fünf.

Und darauf geht es um das Leben rund um die beiden Gewässer. Das sind eben zum Beispiel die Geschichten der Bewohner - eine Kiebitz-Familie erzählt zum Beispiel über die Probleme ihres alltäglichen Lebens.

Wenn ein Vierbeiner etwa zu nah an das Nest und die Küken kommt und die scheue Familie erschreckt - zusammen mit dem Aufruf, Hunde an der Leine zu lassen und den brütenden Vögeln nicht zu nahe zu kommen. „Wir wollten das eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger machen, sondern spielerisch die Leute zum Nachdenken bringen“, sagt Möller.

Treffpunkt Am Sonntag ab 10 Uhr wird der Wasserweg feierlich eröffnet. Treffpunkt hierfür ist vor dem Strandbad Nord am Unterbacher See. Dort steht auch die erste Tafel. Nach einigen Grußworten geht es von dort aus gemeinsam zu Fuß zu einer weiteren Tafel am Nordufer. Aktionen Ab 11 Uhr werden kostenlose Fahrten mit dem Panorama-Boot angeboten. Fahrscheine werden am Stand der Naturfreunde vor dem Gebäude des Zweckverbands verteilt. Zudem gibt es mehr Infos zum See und verschiedene Spiele und Aktionen für Kinder und Erwachsene. Gegen 13 Uhr endet die Eröffnungsfeier. Infos Mehr Infos zum Wasserwege-Projekt gibt es online unter wasserwege-nrw.de

Auch Geschichtliches ist mit auf den Tafeln zu lesen. Es wird zum Beispiel eine Erinnerung an Erna Bergfeld beschrieben, die lange Zeit am Unterbacher See gelebt hat und Mitglied bei den Naturfreunden war. Außerdem werden aktuelle Probleme, die es an solchen Gewässern, die ja auch Freizeit- und Erholungsgebiet sind, immer wieder gibt thematisiert - zum Beispiel das Thema Müll.

Matthias Möller, Naturfreunde Düsseldorf