Düsseldorf. Auch Düsseldorf blieb in der Nacht von Freitag auf Samstag nicht von Schnee und Glätte verschont. Im Laufe des Abends nahm die Polizei insgesamt 61 Unfälle auf. Nach Angaben eines Sprechers gingen die Unfälle aber weitgehend glimpflich aus. Vier Personen wurden leicht verletzt. "Am Samstag hat sich die Lage weitgehend beruhigt", so der Sprecher weiter.

Etwas anders sah es auf den Autobahnen aus. Vor allem Auf der A3 und der A57 ereigneten sich zahlreiche Unfälle. Auf der A3 im Kreuz Breitscheid stellte sich nach Angaben der Landesleitstelle der Polizei in den frühen Morgenstunden ein Lkw quer und blieb stecken. Die Autobahn musste für einige Zeit gesperrt werden. red