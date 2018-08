Stricker können sich beim Wollfestival durch eine Auswahl von 50 Ausstellern wühlen. Geld sparen lässt sich aber kaum.

Düsseldorf. Während früher ein gestrickter Pullover oft aus der Not heraus geboren und ein Zeichen von Armut war, hat sich das Stricken ist in den letzten zehn Jahren zu einem Lifestyle entwickelt, der weder verpönt noch besonders günstig ist. Das zeigte sich wieder beim Wollfestival, das am Wochenende auf den Rheinterrassen stattfand. Rund 50 Aussteller präsentierten hier ihre Wolle und lockten die Besucher, die die Knäuel vor dem Kauf auch anfassen können und sich über das Thema Stricken austauschen wollten.

Da immer mehr Wert darauf gelegt wird, das das Garn unter fairen Bedingungen und nicht durch Kinderarbeit verarbeitet wurde, lässt sich mit stricken kaum noch Geld sparen. Für einen gestrickten Pullover müssen auch schon 300 Euro investiert werden. Für die 52-jährige Gabriele Raschke sind es daher andere Gründe, warum sie sich die Arbeit macht, obwohl es dadurch eher teurer wird: „Es ist einfach eine Art Meditation, es entspannt nach der Arbeit und hinterher bekommt man sogar was handfestes.“ Ihr Hobby findet in ihrem Bekanntenkreis, auch bei Männern, immer mehr Anklang: „Die meisten sind schon erstaunt, wie gut selbst gestrickte Kleidung aussehen kann.“

Auch Männer finden Gefallen, sind aber in der klaren Minderheit

Doch auch wenn Männer dieses Handwerk immer mehr anerkennen, auf dem Wollfestival sind sie aber immer noch nur sehr vereinzelt zu finden, wie Michael Deiting-Meißelbach, der eine Community für strickende Männer organisiert, bedauert: „Viele Männer haben Berührungsängste. Dabei stricken immer mehr Männer. Sie zeigen es nur nicht öffentlich.“ Doch auch ohne großen Männeranteil, wird das Stricken immer beliebter, so dass auch das Wollfestival, das seit 2013 besteht immer mehr Besucher erfreut.