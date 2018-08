Die Diskussion um ein Fotomuseum oder ein internationales Fotoinstitut wird vom Beratungsbüro Projektschmiede neu angetrieben.

Düsseldorf. Düsseldorf ist zwar seit der Becher-Schule und ihrer Nachfolger eine Stadt der Fotografie, aber sie ist dennoch im Vergleich zur Konkurrenz weit abgeschlagen. Hamburg sammelt seit Ende des 19. Jahrhunderts im Museum für Kunst und Gewerbe fotografische Arbeiten und hat inzwischen weit über 75 000 Schätze. 1977 kam Köln mit der Sammlung Gruber hinzu. 1978 zog das Museum Folkwang mit Köln gleich. Seit 1980 gibt es eine Fotosammlung am Münchner Stadtmuseum. 1986 wechselte das Agfa Foto-Historama von Leverkusen nach Köln. Die SK-Stiftung Köln Bonn ist ein Hort der Becher-Schule. Und Düsseldorf?

Seit drei Jahren fordern Jan Hinnerk Meyer und Hagen Lippe-Weißenfeld von der Projektschmiede ein Fotozentrum für die Landeshauptstadt. „So ein Zentrum für Fotografie wäre quasi die Herzkammer einer Biennale und würde ihr den unbedingt notwendigen, inhaltlichen Unterbau auf internationalen Niveau geben“, sagt Lippe-Weißenfeld. „Die Biennale darf auf keinen Fall eine reine Veranstaltungshülle sein. Sie muss sich aus den Wurzeln der Düsseldorfer Fotohistorie speisen und zugleich Forschungsarbeit für die Zukunft leisten. Das geht am allerbesten, wenn es sich um ein eigenständig arbeitendes Institut handelt.“ Das Wort „Biennale“ sei etwas ganz Großes, das hohe Erwartungen wecke und Assoziationen schaffe, denen Düsseldorf nur gerecht werde, wenn es dieses internationale Niveau auch wirklich dauerhaft sicherstellen könne.

Meyer und Lippe-Weißenfeld denken zunächst an die Grundschule Kaiserswerth, sie könnte der Ankerplatz sein. Dort hatten Hilla und Bernd Becher 15 Jahre lang ihr Wohn- und Arbeitsstätte; dort sind das Archiv und die Sammlung Goller der Stiftung Kahmen untergebracht. Das Gebäude gehört der Stadt.

Heute lagert im Becher-Teil der ehemaligen Schule das restliche Archiv der Bechers, denn Sohn Max Becher hat erst 2017 wieder ganze Belichtungssätze an die SK-Stiftung gegeben. In Kaiserswerth werde, so Lippe-Weißenfeld, mithin nur noch das bewahrt, was nicht nach Köln gegangen ist. Noch kommt Max Becher regelmäßig von New York nach Kaiserswerth, um die von Hilla Becher abgesprochenen Becher-Ausstellungen wie 2020 im Museum Kunstpalast zu betreuen. Der Mietvertrag der Stadt mit der Stiftung Kahmen läuft allerdings noch bis weit in die 2020er Jahre hinein.

Nach den Wünschen von Becher junior sowie den Gesellschaftern der Projektschmiede sollte das Becher-Haus museal genutzt werden. Dort könnten Meisterwerke der Becher-Schule in Kleinformaten gezeigt werden. Außerdem wäre das Haus als „Satellit eines möglichen neuen Fotozentrums in der Stadt“ gut geeignet. Viele Fotografen und Becher-Schüler würden sich einen eigenständigen Ort wünschen, der archivalisch, kuratorisch und konservatorisch arbeitet, und zwar auf internationalem Niveau, analog zum Getty Research Institute in Los Angeles.