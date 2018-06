Beim Special Petit Départ traten Kinder mit Fahrrad, Tandem oder dem Rollstuhl gegeneinander an. Auch ein Radprofi schaute vorbei.

Düsseldorf. Zum Petit Départ gehört noch eine zweite Veranstaltung: Der Special Petit Départ für Kinder mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf. Unter Federführung des Sportamtes der Stadt fand dieser am Mittwoch im Rather Waldstadion zum zweiten Mal statt. Der Fahrradwettbewerb, der im Zuge des Grand Départ der Tour de France 2017 in Düsseldorf ins Leben gerufen wurde, richtete sich in diesem Jahr an Kinder der Jahrgänge 2005 bis 2008.

Neben den Förderschulen aus Düsseldorf und dem Kreis Mettmann waren auch die Düsseldorfer Inklusionsschüler der Regelschulen zu dieser Veranstaltung eingeladen. Insgesamt nahmen 160 Schülerinnen und Schüler teil. 70 hauptamtliche Betreuer sowie 20 freiwillige Helfer trugen mit ihrem Engagement zudem dazu bei, dass der Special Petit Départ 2018 für die Kinder zu einem Radsporterlebnis wurde. Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke überreichte bei der abschließenden Siegerehrung die Medaillen.

(Bürgermeisterin Klaudia Zepuntke überreichte bei der Siegerehrung den Kindern die Medaillen. Foto: Stadt)

Sportlich gab es drei Disziplinen: Zeitfahren über 400 Meter, Sprint über zehn Meter und ein Geschicklichkeitsparcours. Alle Disziplinen konnten sowohl mit dem Fahrrad als dem Tandem oder dem Rollstuhl abgefahren werden. Auch Ruben Zepuntke, mehrfacher Deutscher Junioren-Meister (Straße und Bahn) für die SG Radschläger und Ex-Radprofi aus Düsseldorf, fuhr gemeinsam mit den Kindern eine Zeitfahrrunde. Als Radsport-Botschafter ist Ruben Zepuntke ehrenamtlich für den Sport

Der nächste Petit Départ ist in Holthausen

Der Landesverband Special Olympics unterstützte die Veranstaltung mit drei Motorikstationen. Darüber hinaus stand ein Rolli-Testparcours zur Verfügung, auf dem jeder einmal ausprobieren konnte, wie sich mit einem Rollstuhl diverse Hindernisse und unterschiedliche Strecken bewältigen lassen.

Nach den ersten beiden Veranstaltungen in Oberkassel (26. Mai) und Rath (2. Juni) macht der Kinderradwettbewerb Petit Départ 2018 jetzt am Samstag, 9. Juni, in Holthausen Station. Ab 11 Uhr messen sich im Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Straße 35, 120 gemeldete Kinder auf dem Rad. Weitere Anmeldungen sind nicht mehr möglich.