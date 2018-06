Im Einsatz ist auch ein Hubschrauber.

Die Polizei hat am Abend Jagd auf einen Mann gemacht, der einen Raubüberfall auf einen Netto-Supermarkt an der Oberbilker Allee verübt haben soll. Dabei wurde nach Polizeiangaben auch ein Hubschrauber eingesetzt, der gegen 20 Uhr über Oberbilk und der Friedrichstadt kreiste. Parallel liefen eine sogenannte Tatortbereichs- und eine Ringfahndung. Ob und wie der Täter bewaffnet war, wollte die Polizei zunächst nicht bekannt geben. A.S.