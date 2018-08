Ein 23-Jähriger soll von vier Männern zusammengeschlagen worden sein. Laut Polizei ist er im Krankenhaus - aber außer Lebensgefahr. Eine Mordkommission ermittelt.

Düsseldorf. In der Nacht zu Dienstag hat die Polizei an der Königsallee /Ecke Steinstraße nach Hinweisen der Feuerwehr einen schwer verletzten jungen Mann auf der Straße gefunden. Der 23-Jährige gab laut Polizei an, vier Männer hätten ihn zusammengeschlagen. Ob auch eine Waffe im Spiel war, ist noch unklar. Von den Männern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet, bestätigte eine Sprecherin.

Nach Hinweisen durch die Feuerwehr trafen die Beamten um 0.33 Uhr an der Kö ein und fanden den 23-Jährigen schwer verletzt auf der Straße. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht aber mittlerweile nicht mehr, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.