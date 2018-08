Düsseldorf. In Düsseldorf ist am Sonntagabend ein Mann mit mehreren Stichverletzungen aufgefunden worden. Der Verletzte habe die Polizei informiert, erklärte ein Sprecher der Polizei gegenüber unserer Redaktion. Polizei und Rettungskräfte trafen den Mann an der Ludwigshafener Straße an.

Nach ersten Erkenntnissen könne er in einer anderen Stadt verletzt worden sein. Möglich sei etwa, dass er ausgeraubt wurde, so der Sprecher weiter. pasch