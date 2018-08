Eine Frau in Bilk wurde am Montagmorgen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt.

Düsseldorf. Am Montagmorgen um 7.30 Uhr wurde in Bilk eine Frau an der Bachstraße durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben der Polizei ist der Täter noch flüchtig.

Mehr möchte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zurzeit nicht bekannt geben. Eine Großfahndung wurde eingeleitet. akrü