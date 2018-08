Eine Frau ist bei einem Angriff mit einem Messer verletzt worden. Die Polizei hat einen Mann festgenommen.

Düsseldorf. Gegen 8.20 Uhr erfuhr die Polizei am Mittwoch von einer Messerattacke in einer Straßenbahn in Flngern. Danach soll ein Mann (Alter noch unbekannt) mit einem Messer auf eine Frau eingestochen haben.

Die Frau wurde inzwischen laut Polizeisprecherin Susanna Heusgen in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wurde festgenommen. Weitere Details will die Polizei im Laufe des Tages mitteilen.