Mit „Ausverkauf einer Modenschau“ war eine Kunstperformance der österreichischen Künstlerin Ines Doujak überschrieben. Sie sorgte für einiges Aufsehen.

Düsseldorf. Ägyptische Popmusik dudelt aus einem Ghettoblaster. Die, die bleiben werden, genehmigen sich einen Schlummertrunk. Die, die schon zu viel intus haben, liegen auf oder vor den Brunnen. Andere warten auf die Kunst, die gleich passiert. Gehört die kopflose Gestalt in Embryohaltung dazu? Oder ist das ein Schlafgast, der den Kragen seines Pullis über den Kopf gezogen hat, um ein wenig Privatsphäre zu haben?

Plötzlich steht da diese Frau, bekleidet mit einen Kimono, der mit nackten Menschen, Wolkenkratzern und Flammen übersäht ist. Sie zieht einen Kleidersack hinter sich her, auf dem ein ebenfalls nackter, männlicher Körper abgebildet ist. Eine vorbei eilende muslimische Frau mit Kindern beschleunigt ihren Gang, während eine asiatische Familie einen verstohlenen Blick wagt. Völlig unbeteiligt vom Geschehen und auf ihr Handy starrend, stöckelt eine modisch in Rot gekleidete junge Frau vorbei. Der Frau im Kimono folgen weitere Models, auf deren Kleidung Motive wie rostige Ketten, Feuer und Blutstropfen abgebildet sind. Jeder schiebt einen Einkaufswagen vor sich her, der vollgestopft ist mit Kleidung. Die Karawane zieht zweimal durch, dann ist der „Spuk“ vorbei.

Die Mode, die hier präsentiert wurde, hat die Künstlerin Ines Doujak im Rahmen einer einzigartigen Kollektion entworfen. Sie setzt sich mit den Problemen der neuen Seidenstraße – auch Trans Euro-Asia Railway – auseinander. „Für mich war das nichts, denn das sagt mir nichts“, sagt eine Seniorin, die mit einem gut gefüllten Einkaufstrolley am Rand eines der Brunnen sitzt. Einkaufen war sie aber nicht. „Ich muss heute die zweite Nacht auf der Straße schlafen, weil ich aus meiner Wohnung raus musste“, erzählt sie.

Ursula Struwe kennt den Hintergrund und hat auch eine Meinung dazu: „Es geht um Herstellung von Kleidung in der 3. Welt. Kurz: Noch mehr Ausbeutung.“ Sie hat die Schau zu der Modekollektion gesehen. Aber zu sehen, wie die Kleidung angezogen aussieht, sei schon noch anders. „Menschen produzieren unsere Kleidung unter Qualen und wir müllen die Einkaufswagen mit Billigware voll“, bringt es die Seniorin auf den Punkt. Auch Beate ist beeindruckt. „Man dachte, das sei schöne Mode und sah etwa die Blutflecken auf den Kleidern.“

Die Düsseldorfer Partnerstadt Chongquing ist Ausgangspunkt

„Neue Seidenstraße – das sagt mir nichts“, räumt ein junger Mann ein. „Das hat doch was mit Kleiderhandel zu tun“, wirft seine Begleiterin nach kurzem Nachdenken ein. Sie beginnen, sich via Smartphoe zum Thema „schlau zu machen“ und erfahren, dass die Volksrepublik China mit der über 11 00 Kilometer langen One-Belt-one-Road-Initiative (OBOR) 500 Jahre alte Handelsrouten wieder aufleben lassen möchte. Außerdem wissen sie nun, dass die chinesische Metropole Chongquing Ausgangs- und Zielpunkt dieser Güterzugstrecke und Partnerstadt von Düsseldorf ist. Sie besitzt in der Landeshauptstadt zudem ein Kontaktbüro. Die Künstlerin äußert zum Projekt aus Fernost: „Es stellt mit seinem Handel und der Logistik eine neue Form von Gewalt dar.“