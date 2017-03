Düsseldorf. Mord in der Landeshauptstadt. Am Sonntagnachmittag soll ein 16-jähriger Junge eine 15-Jährige getötet haben. Die Tat ereignete sich in der ehemaligen Papierfabrik in der Fringsstraße am Hafen.

Der 16-Jährige wurde noch am Tatort von der Polizei festgenommen. Das Motiv ist noch unklar. Auch wie das Mädchen zu Tode kam, ist noch offen.

Weitere Details zu dem Fall will die Polizei am Nachmittag auf einer Pressekonferenz vorstellen.