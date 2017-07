Ein Handwerker hatte den Wasserhahn der jungen Studentin repariert. Dann vergewaltigte er die junge Frau. Um die Tat zu vertuschen, ermordete er die 25-Jährige.

Düsseldorf. Zunächst gab die Tote in der Badewanne der Kripo Rätsel auf. Jasmina T. lag nackt nackt in der Badewanne ihrer Wohnung an der Dorotheenstraße, die 25-Jährige hatte aber keine äußeren Verletzungen. Allerdings: Der Stöpsel war gezogen, es befand sich kein Wasser mehr in der Wanne. Erst nach umfangreichen Untersuchungen bei der Rechtsmedizin und beim LKA stand fes: Die junge Frau ist ermordet worden. Am vergangenen Freitag nahm die Mordkommission einen 35 Jahre alten Installateur fest, der in dem Haus gearbeitet hatte. Der Handwerker hat bereits ein Geständnis abgelegt.

Am 20. Juni rief die Familie von Jasmina T. die Feuerwehr zu Hilfe, weil sie seit einem Tage nichts mehr von der Deutsch-Marokkanerin gehört hatte. Als die Wohnung geöffnet wurde, fand man die Leiche in der Wanne. „Es gab keine Hinweise auf Gewaltanwendung. Es konnte sich um einen natürlichen Tod handeln, aber auch ein Tod durch Ertrinken konnte nicht ausgeschlossen werden“, erklärte Ralf Busch, Leiter der Mordkommission „Dorotheen“.

Handwerker hatten einen Wasserrohrbruch repariert

In der Wohnung wurden umfangreiche Spuren sichergestellt, auch die von Installateuren, die zur Tatzeit nach einem Wasserrohrbruch in dem Haus gearbeitet haben. Darunter war auch der 35-Jährige. Busch: „Dabei ging es vor allem darum, diese Spuren auszuschließen.“ Denn die Handwerker hatten sich ja völlig berechtigt in dem Haus aufgehalten. Sie waren bis dahin völlig unverdächtig, zunächst ermittelten die Fahnder, ob es sich um eine Beziehungstat handeln könnte.

Denn die 25-Jährige hatte kurz vor ihrem Tod Geschlechtsverkehr gehabt. Dabei wurden ebenfalls Spuren ausgewertet. Am vergangenen Freitag meldete sich dann das LKA. „Es gab einen Treffer. Das war der 35-Jährige“, so Busch. Gegen den Installateur waren schon zwei weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, weil er Frauen sexuell belästigt hatte in einem Fall sogar handgreiflich wurde. Die Strafverfahren waren jedoch beide eingestellt worden.

Arglos hatte das Opfer dem Mörder die Tür geöffnet

Der Familienvater wurde am gleichen Tag in seiner Wohnung festgenommen und legte ein umfangreiches Geständnis ab. Am 19. Juni hatte er zusammen mit einem Kollegen bei Jasmina T. den Wasserhahn repariert. Als der zweite Handwerker nach Hause gefahren war, kehrte der Installateur noch einmal zurück. Arglos öffnete die 25-Jährige ihm die Tür – ihr Todesurteil.