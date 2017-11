Ab heute gibt es jeden Samstag zusätzlichen Lesestoff für alle Düsseldorfer. Die Service-Zeitung „jetzt! - Düsseldorfer Anzeiger am Wochenende“ hatte gestern Abend Vor-Premiere im Dreischeibenhaus und wird heute bis zum frühen Nachmittag in der gesamten Stadt verteilt. Geschäftsführer Lutz Rensch und Kathrin Scheimann vom City Anzeigenblatt Düsseldorf sind stolz auf ihre Innovation am Wochenende, die das bieten soll, was Düsseldorf braucht - Tipps zum Ausgehen, zum Shoppen, zum Genießen, für die Fitness, fürs Hobby, für vielfältige Freizeitaktivitäten.

Die Preview-Gäste gestern Abend im Phoenix in der 23. Etage des Dreischeibenhauses genossen den Ausblick auf die Landeshauptstadt und den Einblick ins neue Printangebot. Die gratis verteilte Wochenzeitung in Magazin-Optik soll Leser wie Inserenten begeistern. Redaktionsleiterin Yvonne Hofer ist davon überzeugt, dass „die Mischung aus Lesestoff und Produktinfo das freizeitbegeisterte Düsseldorfer Publikum ansprechen wird“.

Viel Lob für die ersten vorgedruckten Exemplare

Die ersten vorgedruckten Exemplare von „jetzt! - Düsseldorfer Anzeiger am Wochenende“ wurde von Experten hochgelobt. Die außergewöhnliche Optik (starke Fotos, besondere Bildschnitte und grafische Details) entsprechen nicht dem üblichen Auftritt eines Anzeigenblattes.

Entwickelt wurde das neue Print-Produkt von Lutz Rensch mit Redakteurin Yvonne Hoffer, Designer Jürgen Reinhold und Anzeigenleiter Andreas Huber, der die Wochenend-Zeitung als logische Ergänzung zum traditionellen Mittwochprodukt sieht.

Unter den Phoenix-Gästen, die nach Düsseldorfer Art mit Alt und Happen feierten, waren auch Karl Hans Arnold, Vorsitzender der Geschäftsführung Rheinische Post Mediengruppe, und Hans Georg Roth, Geschäftsführer der Girardet Verlag KG, zu deren Häusern die neue Wochenend-Zeitung gehört.