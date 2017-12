Im Kunstkompass ist die Landeshauptstadt einsame Spitze in den klassischen Künsten. Und Beuys ist Nummer 2 im Olymp.

Linde Rohr-Bongard gibt seit 47 Jahren den Kunstkompass heraus, das Ranking der Gegenwartskünstler. Sie unterteilt es in der aktuellen Ausgabe von Capital in die Stars von heute und von morgen. Danach erweist sich die Kunstszene Düsseldorf als äußerst stabil. Von den 100 Top-Künstlern aus aller Welt, die sie seit 1970 untersucht, leben 28 Künstler in Deutschland, der führenden Kunstnation, und zehn in Düsseldorf. Das ist großartig.

Bei den Aufsteigern allerdings hapert es hierzulande. Unter den „Stars von morgen“ befindet sich kaum ein Name von hier. Möglicherweise sind Performance und Partizipationskunst seit dem Tod von Joseph Beuys keine Stärken mehr. Ein Cross-over von Mode, Design, Musik, Tanz, Literatur und Wissenschaft, wie es etwa an den Hochschulen in Berlin gepflegt wird, gibt es hier nicht. Eine Analyse.

Tony Cragg, der Bildhauer-Star

Gerhard Richter in Köln ist und bleibt die Nummer Eins. Aber mit Platz 9 ist auch Tony Cragg Spitze. Der pensionierte Akademierektor, Jahrgang 1949, ist damit der gefragteste Künstler hierzulande, was die Ausstellungen in Museen und öffentlichen Kunsthallen angeht. Von ihm steht neuerdings eine große Skulptur im Garten der Akademie der Künste und Wissenschaften am Florapark. Sein Tatendrang, sein Arbeitseifer, sein ungeheurer Erfolg zwischen Ausstellungen im Louvre, in Luxemburg und derzeit im Iran sind beispielhaft. Er hat die mächtige Galerie Thaddaeus Ropac hinter sich, mit Standorten in London, Salzburg und Paris sowie in fast allen internationalen Messen. Manche Außenstehende fragen sich, wie er dieses Pensum schafft, unterhält er doch auch den Skulpturenpark in Wuppertal mit drei großen Ausstellungshallen, in denen er selbst kuratiert.

Andreas Gursky, der Fotokünstler

Sechs Jahre jünger ist Andreas Gursky (Jg. 1955). Er hält die Position 13. Nur Cindy Sherman, die Verwandlungskünstlerin mit dem stets wechselnden Alter Ego, ist noch gefragter in der Fotokunst. Gursky könnte eine noch größere Position einnehmen, wenn Rohr-Bongard auch Ankäufe an große Häuser oder Galerie-Ausstellungen berücksichtigen würde, was sie nicht tut. Gursky spielt mit der Schönheit, aber auch mit der Wahrnehmung. Seine perfekten Bildwände entzücken Normalbürger wie Millionäre. Der Düsseldorfer wird von Sprüth-Magers vertreten, mit Standorten in Berlin, London und Los Angeles sowie Büros in Köln und Hongkong.