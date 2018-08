Beamte aus der Landeshauptstadt, Essen, Köln und Dortmund zeigen am Mittwoch Präsenz und kontrollieren verdächtige Personen.

Düsseldorf. Mit einem Großaufgebot sind Landes- und Bundespolizei am Mittwoch rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof unterwegs. Grund des Einsatzes ist ein Konzept des Landes NRW. Mit der starken Präsenz ab 14 Uhr bis in die Abendstunden wollen die uniformierten Beamten das Sicherheitsgefühl insbesondere der Anwohner rund um den Bahnhof stärken. In den umliegenden Straßen (auch Ellerstraße und Oststraße) sowie im Bahnhofsgebäude selbst kontrollieren die Polizisten verdächtige Personen.

Beim Einsatz in der Landeshauptstadt waren Beamte der Behörden in Düsseldorf, Köln, Essen und Dortmund beteiligt. Eine Bilanz wird die Polizei am Donnerstag veröffentlichen. A.V.