Düsseldorf. Die Deutsche Bahn führt in den Monaten März und April umfangreiche Gleiserneuerungen zwischen Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hauptbahnhof durch. Die Maßnahmen werden zwischen Mittwoch, 8. März, ab 23.45 Uhr und Mittwoch, 5. April, 14 Uhr durchgeführt.

Zu der Maßnahme gehört die Erneuerung von 16 Kilometern Gleis und 70 Weichen. Die DB investiert hier rund 13 Millionen Euro. Außerdem finden Brückenarbeiten zwischen Düsseldorf und Köln statt. Durch die Arbeiten kommt es zu Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr mit Umleitungen und geänderten Fahrzeiten.

Die Auswirkungen für den Nahverkehr: Fahrplanänderungen von Mittwoch, 8. März, 23.45 Uhr bis Freitag, 17. März, 23.59 Uhr

RE 1 (Hamm <=> Aachen): Die Züge verkehren in geänderten Fahrzeiten. Am Wochenende 11. und 12.03.2017 kein Halt in Leverkusen Mitte in Fahrtrichtung Köln;

S 6 verkehrt als Ersatz RE 2 (Münster < = > Düsseldorf): Die Züge fallen zwischen Duisburg Hbf <=> Düsseldorf Hbf aus. Als Ersatz verkehren die Züge der Linien RE 1, RE 5, RE 6, S 1.

RE 3 (Eurobahn) (Hamm < = > Düsseldorf): Die Züge fallen zwischen Duisburg Hbf < = > Düsseldorf Hbf aus. Als Ersatz verkehren die Züge der Linien RE 1, RE 5, RE 6, S 1.

RE 5 (Wesel <=> Koblenz): Die Züge fallen zwischen Köln-Mülheim <=> Düsseldorf Hbf aus. Als Ersatz verkehren die Züge der Linien RE 1 und S 6. Zwischen Düsseldorf <=> Wesel verkehren Ersatzzüge in geänderten Fahrzeiten und ohne Halt in Oberhausen-Holten und Oberhausen-Friedrichsfeld.

RE 6 (Köln/Bonn Flughafen <=> Düsseldorf): Die Züge fallen zwischen Köln/Bonn Flughafen <=> Dormagen aus. Als Ersatz verkehren die Züge der S 11 / S 13 und die bereitgestellten Ersatzbusse.

RE 11 (Kassel / Hamm <=> Düsseldorf): Die Züge fallen zwischen Duisburg <=> Düsseldorf aus. Als Ersatz verkehren die Züge der Linie RE 1, RE 5, RE 6, S 1 (1x stündlich).

RE 19 (Abellio) (Düsseldorf <=> Emmerich): Die Züge werden zwischen Düsseldorf Hbf <=> Duisburg Hbf ohne Halt umgeleitet und verkehren in geänderten Fahrzeiten.

RB 37 (Duisburg <=> Duisburg-Entenfang): Die Züge fahren in Richtung Duisburg in neuen Fahrzeiten. S 1 (Bochum <=> Solingen): Ein Zug pro Stunde verkehrt durchgehend zwischen Solingen <=> Bochum. Ein weiterer Zug pro Stunde verkehrt Solingen <=> Düsseldorf-Flughafen Terminal. Zwischen Bochum <=> Duisburg-Großenbaum verkehren die Züge planmäßig und im gewohnten Takt.

S 6 (Essen <=> Köln): Mo-Fr fällt pro Stunde eine Fahrt zwischen Köln <=> Düsseldorf aus. Zudem ändern sich die Fahrzeiten zwischen Lev-Rheindorf <=> Düsseldorf. Am Wochenende 11. und 12. März kommt es zu Haltausfällen und früheren Fahrzeiten in Fahrtrichtung Köln-Mülheim > Langenfeld (Düsseldorf)

S 68 (Langenfeld < = > Düsseldorf / Wuppertal): Die Züge fallen zwischen Düsseldorf <=> Langenfeld aus. Als Ersatz verkehren die Züge der Linie S 6.

Die Auswirkungen für den Fernverkehr: Die Züge werden teilweise umgeleitet oder verkehren in geänderten Fahrzeiten. Von Samstag, 18. März, 0 Uhr, bis Mittwoch, 5. April, 14 Uhr werden auf dem Streckenabschnitt Düsseldorf <=> Duisburg weitere Arbeiten durchgeführt. Allerdings werden sich hierbei die Auswirkungen auf den Zugverkehr ändern.