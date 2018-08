In Friedrichstadt ist eine Frau am Montagmorgen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Inzwischen ist sie ihren Verletzungen erlegen.

Düsseldorf. Am Montagmorgen um 7.30 Uhr ist eine Frau an der Bachstraße in Friedrichstadt durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Später erlag sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Nach Angaben der Polizei ist der Täter flüchtig. Eine Großfahndung wurde eingeleitet.

Im Zuge der Fahndung wurde am Montagvormittag eine Wohnung eines möglichen Tatverdächtigen an der Brunnenstraße in Bilk durchsucht. Aufgrund des Polizeieinsatzes war die Straße für den Auto- und den Bahnverkehr gesperrt. Betroffen waren die Linien U71, U73 und U83. Die Sperrung wurde gegen 10.20 Uhr aufgehoben.

Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. akrü/jaw