Das Fahrzeug war auf der Bundesstraße 8N in Brand geraten. Der Fahrer und sein Fahrgast konnten sich aus dem Taxi retten.

Düsseldorf. Auf der Bundesstraße 8N ist am Freitagvormittag ein Taxi in Brand geraten. Da es sich um ein Fahrzeug mit Gastank handelte, musste die Feuerwehr besonders vorsichtig vorgehen. Verletzt wurde niemand, die Straße musste aber stadtauswärts zwischenzeitlich gesperrt werden.

Wie die Feuerwehr mitteilt, ging gegen 10 Uhr ein Notruf mit der Meldung ein, dass ein brennendes Fahrzeug auf der BN8 stehe, auf der stadtauswärtigen Fahrbahn, kurz vor der Anschlussstelle Duisburg. Als die Einsatzkräfte dort ankamen, stand das Taxi bereits voll in Flammen und eine etwa zwei Meter lange Stichflamme schoss seitlich aus dem Fahrzeug.

Der Einsatzleiter erkannte: Es musste sich um ein Gas-Fahrzeug handeln. Das erforderte besondere Löschmaßnahmen. Denn der Gastank musste sich zunächst komplett entleeren, bevor er gelöscht werden durfte. Zunächst verhinderten die Einsatzkräfte deshalb, dass sich die Flammen ausbreiten, dann wurde das Fahrzeug vorsichtig gelöscht.

Durch den Brand waren einige Versorgungsleitungen des Taxis beschädigt worden, daher musste im Anschluss an die Löscharbeiten der Bereich mit Ölbindemittel abgestreut werden. Aufgrund der zeitweisen Vollsperrung kam es zu Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Duisburg. An dem betreffenden Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Nach rund 30 Minuten war das Feuer gelöscht, die Einsatzkräfte kehrten nach einer Stunde zu ihrer Wache zurück. Die Brandursache ist bislang unklar.