Der DSC ist kein Einzelfall. Um die 100 Hockey-Mannschaften spielen derzeit in Düsseldorf. Überall steigen die Zahlen, es wird gebaut und investiert. Beim großen DHC vom Seestern in Oberkassel wurde zwischen 2012 und 2014 die komplette Anlage für mehrere Millionen Euro saniert und erweitert. Neues Clubhaus, neue Halle, neuer Kunstrasenplatz.

„Wir brauchen diesen zweiten Platz, teilweise trainieren hier 50, 60 Kinder gleichzeitig. So ist kein vernünftiges Training möglich“, sagte er wenige Minuten zuvor – als müsse er immer noch drum kämpfen. Aber das muss er nicht. Seine Mission, den Hockeysport im DSC nach vorne zu bringen, ist bald abgeschlossen. 2007 hatte er ja bereits entscheidenden Anteil daran, dass die 1,7 Millionen Euro teure Halle für Hockey und Tennis gebaut wurde. Seitdem geht es weiter bergauf, hunderte Spieler sind derzeit in 34 Teams in Gerresheim aktiv – Tendenz steigend.

Ein Nachmittag vergangene Woche in Gerresheim. Man konnte dort durchaus auf die Idee kommen, der Bundestags-Wahlkampf sei verlängert worden, so viele Politiker drängten sich auf die Anlage des DSC 99 an der Diepenstraße. Dabei ging es lediglich darum, ein paar Grußworten zu lauschen und Männern dabei zuzusehen, wie sie symbolisch mit dem Spaten hantieren.

Auch der DSC 99 gönnt sich hauptberufliche Hockeytrainer. So wie Frank Staegemann: „Wir haben erkannt, dass einige Clubs an uns leistungsmäßig vorbeigezogen sind und dass wir etwas tun müssen, um mitzuhalten“, sagt er.

Also entschieden sie sich in Gerresheim vor zwei Jahren dazu, eine hauptamtliche Stelle zu schaffen. Staegemann bekam den Zuschlag. Ein Glücksfall für beide Seiten. Der Verein freut sich über Erfolge wie jüngst den Gewinn der Oberliga-Meisterschaft mit den A-Knaben, der Trainer kann bei seinem Heimatverein arbeiten: „Ich bin in dem Club groß geworden, irgendwann aber gewechselt, weil ich meine Hockey-Leidenschaft zum Beruf machen wollte. Jetzt kann ich das hier tun.“

„Einen Ball in die Mitte zu legen und die Kinder spielen zu lassen, geht nicht mehr.“

Frank Staegemann, hauptamtlicher Hockeytrainer beim DSC 99

Dass sich selbst Vereine ohne Erstliga-Team wie der DSC 99 hauptamtliche Trainer gönnen, sei inzwischen normal, sagt Staegemann: „Anders ist das nicht mehr zu bewältigen. Früher haben meistens die Väter die Spieler trainiert, heute sind die Ansprüche größer geworden. Einen Ball in die Mitte zu legen und die Kinder spielen zu lassen, geht nicht mehr.“ Gerade im Hockey, wo sie in Sachen Trainingsinhalte besonders innovativ sind. Nicht umsonst sind in den vergangenen Jahren mehrere Hockeytrainer in den noch reicheren Fußball gewechselt. Nicht umsonst holen die Nationalmannschaften bei großen Turnieren regelmäßig Medaillen.

Einen Anteil daran hat auch Düsseldorf. Ganz zur Freude des Rathauses, das in den Sport investiert. Mit Zuschüssen für Baumaßnahmen, Turniere, Teams oder einzelne Sportler. Peter Kluth, Vertrauter von OB Thomas Geisel und eine der wichtigsten Personen im Düsseldorfer Sport, sagt: „Die Hockey-Mannschaften und -Spielerinnen sind Aushängeschilder des Düsseldorfer Sports. Nach Fußball, Eishockey und Tischtennis steht Hockey für uns an Nummer vier, von den Erfolgen her nach dem Tischtennis an Nummer zwei.“

Das liegt bei den Erwachsenen vor allem am DHC, der mit beiden Teams in der Bundesliga spielt – die Damen gewannen in der Halle 2016 den Europokal. Wenige Monate später schickten sie drei Spielerinnen zu Olympia nach Rio, die mit Bronzemedaillen heimkamen. Inzwischen staunt in der Szene niemand mehr, wenn der DHC von Branchengrößen wie Uhlenhorst Mülheim Nationalspielerinnen abwirbt.