Jede Woche flattern uns mittlerweile Studien mit Städte-Rankings auf den Schreibtisch: von den (angeblich) lebenswertesten Citys in der Welt über Mietpreisvergleiche bis zum Klopapierverbrauch pro Kopf. Wenige sind wirklich aussagekräftig, manche immerhin interessant, viele aber kurios bis lachhaft. In letztere Kategorie fällt nun eine vom Online-Shop „kfzteile24“ in Auftrag gegebenen Studie. Titel: Die besten und schlechtesten Städte zum Autofahren der Welt. Und, potzblitz, wer macht da wieder mal Platz 1? Düsseldorf. Als beste, nicht als schlechteste Autostadt – das ist das arme Kalkutta (am aggressivsten zu geht es übrigens im Straßenverkehr von St. Petersburg, Bogotá und Istanbul).

„Geringes Verkehrsaufkommen, gute Verfügbarkeit alternativer Beförderungsmittel, hohe Straßenqualität“ wird uns da attestiert. Der Kfz-Onlinehändler glaubt, das alles zu wissen, weil, Zitat, „ einige Autoteile wie Bremsscheiben sich in Städten mit hoher Stauneigung schneller abnutzen und Luftfilter an Orten mit hoher Luftverschmutzung häufiger ausgewechselt werden“. So, so, in Düsseldorf laufen die Geschäfte also nicht so gut.

Ach, wenn das nur der gute alte Friedrich Tamms, der Planer des autogerechten Düsseldorfs nach dem Krieg, noch hätte erleben dürfen. A. S.