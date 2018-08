Düsseldorf. Zahlreiche Sirenen sind am Samstagnachmittag in der Düsseldorfer Innenstadt zu hören - der Grund: Im Kaufhof an der Königsallee ist eine circa 20 Quadratmeter große abgehangene Decke heruntergekommen. Das erklärte ein Polizeisprecher gegenüber unserer Redaktion.

Eine ältere Dame ist verletzt worden, erklärten Einsatzkräfte gegenüber einem Reporter unserer Zeitung vor Ort. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr und mehrere Rettungswagen sind am Samstag zum Kaufhof geeilt.

Das Kaufhaus war geräumt worden und blieb zunächst geschlossen. Der Schock bei den Kunden sei natürlich groß, sagte ein Polizeisprecher. akrü/pasch