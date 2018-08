Das Jubiläum wird beim Luegalleefest begangen. Zudem soll eine Initiative namens „Freude stiften“ gegründet werden.

Düsseldorf. Am Sonntag ab 13 Uhr feiert die Werbegemeinschaft „Wir in Oberkassel“ das Luegalleefest mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Für den Buchhändler Bernd Gossens ist es zugleich das 50-jährige Bestehen seiner Firma. Seit Mai 1971 sitzt er mit seinem Stammhaus an der Luegallee 109. 1983 eröffnete er außerdem ein Geschäft in Meerbusch. Nach dem Tode von Gertrud Lange übernahm er deren Wohnzimmer-Standort Luegallee 33. Der letzte Teil der Erfolgsgeschichte ist der Kinderbuchladen Gossens-Junior, Luegallee 105.

Der Buchhändler plant eine Initiative „Freude stiften“

Bernd Gossens stehen inzwischen drei Töchter zur Seite. Dieses Team ist offen für alles und alle, präsentiert ein breites Angebot vom Buch zum E-Book und zum Spiel. Es lädt zu Vorlesepaten, Bastelnachmittagen und Autorenlesungen. Jeden Monat gibt es eine Veranstaltung.

Andererseits ist nichts mehr so wie vor 50 Jahren. So seien die Klassiker der 1950er und 1960er Jahre aus dem Sortiment nahezu ganz verschwunden, meint der Senior. Die Belletristik enthalte heute viel Lifestyle wie Kochen, Reisen und Wohnen. Alles sei aber auch viel kurzlebiger. Deshalb müsse man sich spurten, und sei es mit einem Spezialfahrrad samt Kofferraum, der die Bücher flugs ins Haus Lörick transportiert.

Kinder und Großeltern lieben den Junior-Laden für Jugendliche bis 16 Jahren. Beliebt sind die Geburtstagskisten, wo sich die Kinder selbst die Spiele, Bücher, Hörbücher und Steiff-Tiere aussuchen können, die sie geschenkt haben wollen.

Gossens war ein Leben lang immer auch ein Idealst. 40 Jahre saß er im Vorstand des DHC. Rund 15 Jahre führte er den Bücherbummel mit viel Engagement und auch mit finanziellem Aufwand. Als bekennender Christ hat er der Auferstehungskirche geholfen. Und jetzt zum 50-Jährigen plant er mit Kunden und Freunden einen Säulenheiligen als Obdachlosen. Er meint: „Das passt wie die Faust aufs Auge, weil man Oberkassel und Obdachlose nicht unbedingt in einem Atemzug nennt. Die sogenannten reichen Oberkasseler können wir auf Menschen aufmerksam machen, die meistens unverschuldet in eine prekäre Situation gekommen sind.“ Es soll sich aber auch eine dauerhafte Initiative entwickeln. Der Name steht schon fest: „Freude stiften“.

Siehe auch Lokale Kultur