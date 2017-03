Allerorts wird für die Tour de France in Düsseldorf Werbung gemacht. Da wundert es nicht, dass auch Eltern und Kinder aus dem Umland auf die im Vorfeld der Tour stattfindenden Wettbewerbe aufmerksam werden. Dass nun Kindern, die nicht in Düsseldorf wohnen oder zur Schule gehen, die Teilnahme verboten wird, ist enttäuschend, zumal bei den sechs Veranstaltungen jeweils 100 Kinder an den Start gehen dürfen und es daher genügend Startplätze für alle Radler geben dürfte.

Richtig lächerlich ist aber die Argumentation, warum sie nicht teilnehmen dürfen: Die Stadt Düsseldorf hat tatsächlich Angst davor, dass ambitionierte Kinder aus dem Umland besser als die eigenen Düsseldorfer sein könnten? Die Stadt hat sich mit dieser Argumentation schlicht blamiert.