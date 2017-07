Düsseldorf. Die Stadt Düsseldorf bewirbt sich offiziell als Autragungsort der Fußball Europameisterschaft 2024 beim Deutschen Fußball Bund (DFB). Das gab die Stadt am Donnerstag bekannt. Als Austragungsort schlägt Düsseldorf die heimische Esprit-Arena vor. Über die Hintergründe der Bewerbung will die Stadt am Dienstag bei einer Pressekonferenz informieren.

Insgesamt werden für die EM 2024 zehn Spielorte gesucht. red