Mit über 60 Ständen rund um das Apollo-Theater können sich diese Woche inmitten der Stadt Sportvereine präsentieren. Kinder und Jugendliche von acht bis 21 Jahren sollen dazu animiert werden, Sportarten auszuprobieren.

Düsseldorf. Während die 2000 gestartete Olympiabewerbung für 2012 in Düsseldorf nicht zum Erfolg führte und die Olympischen Spiele 2012 in London bereits lange vorbei sind, überlebt ein Ausläufer dieser Bewerbung bis heute. In der letzten Woche der Sommerferien bekommen Sportvereine und Jugendfreizeiteinrichtungen beim „Olympic Adventure Camp“ seit mittlerweile 15 Jahren die Möglichkeit, mitten in der Stadt Kindern und Jugendlichen ihre Sportarten zu präsentieren. So sollen die Kinder bis zum 25. August die Möglichkeit bekommen, bei den 61 Ständen mit Kletter-, Spiel- und Sportveranstaltungen etwas Interessantes zu finden. Denn trotz des Olympianamens ist es hier nicht das wichtigste, sich einen Wettkampf um Gold zu liefern, wie Organisator Mike Eigen vom Sportamt Düsseldorf versichert: „Es gibt zwar an einigen Ständen Wettbewerbe, aber das Besondere am Adventure Camp ist, dass die Kinder nicht erst zum Sport müssen, sondern der Sport zu ihnen kommt.“

Simone, die ihre zehnjährige Tochter Leni nun zum zweiten Mal zum Camp begleitet, findet das Konzept toll: „So können die Kinder auch mal Sportarten machen, ohne gleich ein Probetraining mitmachen zu müssen oder gleich in einen Verein einzutreten.“ Besonders gefallen hat Leni das Parkourlaufen, das neben einigen anderen Sportarten gesondert vorgestellt wird.

Parkour Zum ersten Mal wird dieses Jahr beim Camp die Trendsportart Parkour präsentiert. Hier geht es darum, wie man Wände hochspringt und Mauern überquert, um den Arbeitsweg abzukürzen, oder sich möglichst geschmeidig durch die Stadt zu bewegen.

Nikolai, der seit sieben Jahren Parkour läuft, macht den Kindern hier Schritt für Schritt die einzelnen Kletter- und Sprungübungen vor, damit sie merken, dass es nicht so schwierig ist. Denn das Parkourlaufen kann einem auch im sonstigen Leben weiterhelfen, wie er versichert: „Man bekommt einfach ein ganz anderes Körpergefühl und Vertrauen in den Körper und sich selbst.“

Sportstation Mit einem kleinen weißen Kasten, der Messlaser in verschiedene Richtungen schießt, können aus simplen Laufspielen motivierende Wettbewerbe werden. Auf Knopfdruck kann an der Sportstation die Aufgabe geändert werden. So kann es das Ziel sein, einen Slalom möglichst schnell zu laufen – oder auch in exakt zehn Sekunden. Die Anweisungen werden durch das Display klar und dank der gespeicherten Statistiken können für jedes Spiel Tagessieger bestimmt werden.