Das Düsseldörfchen im Südpark sucht ein neues Zuhause für zwei tierische Bewohner.

Düsseldorf. Das „Nüsseldörfchen“, die Zeitung der Ferienfreizeit im Südpark, hat einen ebenso süßen wie dringenden Aufruf veröffentlicht: Die beiden Ziegen Glöckchen und Sternchen suchen ein neues Zuhause. Sie haben in den vergangenen drei Wochen im Düsseldörfchen gelebt, doch derjenige, der sie danach übernehmen wollte, hat unerwartet abgesagt. Laut Steckbrief sind Glöckchen und Sternchen Schwestern, ungefähr 63 Zentimeter groß und mögen Blätter, Brötchen, Obst und Gemüsereste. Wer die beiden übernehmen möchte, sollte sich bis Freitagmittag beim Verein „Aktion & Kultur mit Kindern“ melden (Telefon 0211 78855 33, E-Mail: sonja.hirschberg@akki-ev.de).

Bäume spielen in der kleinen Stadt eine große Rolle. Das Wäldchen am Rand des Südparks spendet so viel Schatten, dass dort trotz aller Hitze die Sportangebote weiter möglich sind. Deshalb hat die Redaktion des „Nüsseldörfchens“ völlig zu Recht eine Ode an den Baum veröffentlicht. Sie geht so:

Es gibt von ihnen verschiedene Arten.

Es gibt sie überall, zum Beispiel im Garten.

Was sie können? Eigentlich nur warten.

Niemand weiß genau, auf was oder wen,

doch sie haben ein nützliches Gen:

Dieses bewirkt die kuriose Umwandlung

von Dung

zu komplexen Zuckermolekülen.

Außerdem können sie unseren Planeten abkühlen,

indem sie täglich Wasser ausstoßen,

auch wenn sie dabei immer weiter vermoosen.

Also vernichtet ruhig weiter die Regenwälder:

Das bringt uns in Zukunft bestimmt keinen Ärger.

Während die große Stadt Düsseldorf noch daran arbeitet, dass die Formel E hier her kommt, ist das Düsseldörfchen schon weiter. Dort gibt es nun ein Rennen mit den Fahrzeugen des Autowerks. Der Gewinner erhält 100 Düssel-Euro.