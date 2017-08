Düsseldorf. Seit nunmehr 15 Jahren flimmert die Talentshow "Deutschland sucht den Supperstar" (DSDS) über die Mattscheiben der Republik. In diesem Jahr startet die Castingtour in Düsseldorf. Am 22. August stehen die DSDS-Trucks in den Düsseldorf Arcaden. Das gab RTL in einer Pressemeldung bekannt.

Mit dabei ist auch Juliette Schoppmann. Die 37-Jährige belegte in der ersten DSDS-Staffel den zweiten Platz und nimmt kehrt jetzt als Gesangstrainerin zur Show zurück. Schoppmann wird beim Tourauftakt am 22. August in Düssedorf vor Ort sein und den Kanidaten mit Tipps und Ratschlägen zur Seite stehen. Bislang unentdeckte Gesangstalente zwischen 16 und 30 Jahren können ohne Voranmeldung vorsingen und sich so für die Show bewerben.Für das Casting sollten die Bewerber drei Songs vorbereiten. red