Trotz guter erster Hälfte heißt es am Ende 1:5.

Nach der Auftaktniederlage in der Regionalliga haben die Feldhockey-Spielerinnen des DSC 99 auch das erste Auswärtsspiel verloren. Gegen Rot-Weiß Köln II hieß es am Ende 1:5. Das war vor der Pause noch nicht abzusehen. Die Düsseldorferinnen gingen in der zwölften Minute durch Daniela Edelhoff gar in Führung. Erst kurz vor der Pause drehten die Kölnerinnen das Spiel dank zweier schneller Tore.

Nach dem Seitenwechsel spielten die DSC-Damen zwar weiterhin engagiert und erarbeiteten sich auch einige Chancen, konnten die nächsten drei Gegentore jedoch nicht mehr verhindern. In der 42. Minute fiel das 1:3, durch einen Siebenmeter das 1:4 (54.) und schließlich das 1:5 (61.). Der DSC konnte seine Ecke nicht nutzen, so blieb es beim 1:5.

„Wir sind sehr gut gestartet und haben toll gekämpft. Zum Schluss haben einfach die Kräfte nachgelassen und die Konterchancen konnten nicht mehr konsequent genutzt werden. Es fehlten diesmal auch wichtige Spielerinnen in der Verteidigung: Celina Creutz, Julia Höper und Franzi Maringer“, sagte Damen-Trainer David Saoudi über die Niederlage seiner Mannschaft. Red