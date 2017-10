Die Volleyballerinnen siegen 3:1 in Menden.

Die Oberliga-Volleyballerinnen des DSC 99 bleiben an der Tabellenspitze. Dafür war allerdings ein hartes Stück Arbeit vonnöten – in doppelter Hinsicht: Für das Auswärtsspiel beim TV Menden mussten sie gleich zwei Mal das Verkehrschaos rund um Köln passieren.

Vielleicht lag es daran, dass der Start ins Spiel holprig verlief und der erste Satz gegen den Aufsteiger verloren ging. Doch am Ende drehte der DSC die Begegnung zu einem 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:19) und verteidigte damit die Tabellenspitze. „Damit haben wir die Tabellenführung verteidigt und nebenbei die Scharte aus der Relegationsniederlage vor zwei Jahren ausgewetzt“, sagte Trainer Pascall Reiß.

Kommenden Sonntag an der Siegburger Straße (17 Uhr) in Oberbilk folgt das nächste Heimspiel gegen den VV Human Essen, der am Samstag überraschend die ersatzgeschwächte Hildener AT mit 3:0 abgefertigt hatte.

Im Pokal-Halbfinale ist der Zweitligist eine Nummer zu groß

Weniger zu lachen gab es im WVV-Pokal-Halbfinale. Da war der Zweitligist dann doch eine Nummer zu groß für die Oberliga-Volleyballerinnen des DSC 99. Nachdem sie auf dem Weg in die Vorschlussrunde mehrere Drittligisten bezwungen hatten, war gegen DSHS Köln mit 0:3 (12:25, 22:25, 10:25) Endstation – immerhin der amtierende Zweitligameister. „Im zweiten Satz haben wir auf Augenhöhe gekämpft, phasenweise die Führung übernommen und uns packende, lange Ballwechsel geliefert“, sagte Trainer Pascall Reiß.

Am Ende konnten sich die Außenseiterinnen aber nicht selbst belohnen und gaben den Satz mit 22:25 ab. Im dritten Durchgang spielten die Kölnerinnen wieder ihre Stärken in Block und Angriff aus, übten mit starken Aufschlägen viel Druck aus und gewannen nach insgesamt 60 Minuten Spielzeit unter dem Strich auch verdient, so Reiß.