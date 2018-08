Sechsköpfige Bande muss sich seit Montag vor Gericht verantworten.

Mehrere Monate lang hatten die Drogenfahnder ermittelt. Am 21. Februar schlugen sie in einer Lagerhalle an der Kölner Landstraße in Wersten zu. In zwei Zelten fanden sie mehr als 200 Marihuana-Pflanzen in der professionell eingerichteten Plantage. Seit gestern müssen sich sechs Angeklagte dafür vor dem Landgericht verantworten.

Im Mittelpunkt steht dabei ein 39-Jähriger, der mutmaßliche Kopf der Bande. Der soll nicht nur die Plantage in Düsseldorf gebaut haben. Zusammen mit anderen Komplizen hat er nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft „Filialen“ in den Städten Plettenberg und Idstein eröffnet. In den Plantagen sollen angeblich schon mehr als 17,5 Kilogramm Marihuana abgeerntet worden sein.

69-jähriger Elektriker hielt seine Pflänzchen im Einmachglas

Bei den anderen Angeklagten handelt es sich um Helfer. Darunter befindet sich auch die Verlobte des 39-Jährigen. Und ein Elektriker, der die Plantage an der Kölner Landstraße technisch betreut hat. Mit Marihuana-Pflänzchen kennt sich der 69 Jahre alte Handwerker Mann allerdings nicht wirklich gut aus. Er hielt sie daheim in einem Einmachglas. Nur 14 waren noch lebendig, als die Hausdurchsuchung stattfand. Die anderen 23 Pflänzchen konnten nur noch im vertrockneten Zustand sichergestellt werden.

Ebenfalls auf der Anklagebank sitzt der Vermieter der Lagerhalle. Der soll angeblich anfangs nicht gewusst haben, was der 39-Jährige in den Räumen vorhatte. Als sich ein Gutachter ankündigte, der den Wert des Gebäudes schätzen sollte, ordnete der 40-Jährige an, dass die Halle für einen Tag frei sein muss. Danach habe sich der Hallenbesitzer überreden lassen, die Plantage wieder aufzubauen.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Hauptangeklagte bereits seit 2016 Straftaten begangen hat. Teilweise soll er damit erhebliche Gewinne erzielt haben, darunter fast 40 000 Euro aus der Plantage in Plettenberg. Ihm wird außerdem vorgeworfen, Kokain gekauft zu haben. Unter anderem in einer Gartenlaube und einer Rock-Kneipe in der Altstadt.

Am Montag wurde zunächst nur die Anklage verlesen. Der 39-Jährige ließ durch seinen Rechtsanwalt mitteilen, dass er zu einem Teilgeständnis bereit ist. Voraussetzung ist allerdings, dass Gericht und Staatsanwaltschaft bei der anstehenden Höchststrafe mit sich reden lassen.