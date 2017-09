39-Jähriger hatte die Fabrik an der Rather Straße angemietet. Darin war die größte Cannabis-Plantage aller Zeiten entdeckt worden.

Düsseldorf. Es war die größte Cannabis-Plantage, die jemals in Düsseldorf entdeckt wurde. Mehr als 2500 Pflanzen wuchsen in der ehemaligen Fabrik-Halle an der Rather Straße. Außerdem wurden dort im Mai vergangenen Jahres 50 Kilogramm fertig abgepacktes Haschisch im Gesamtwert von mehreren hunderttausend Euro sichergestellt. Spurlos verschwunden war seitdem der Mann, der die Räume angemietet hatte. Unter seinem richtigen Namen. Jetzt sitzt der 39-Jährige in Untersuchungshaft. Ein Polizeibeamter hatte ihn zufällig auf der Straße erkannt.

Durch einen anonymen Hinweis waren die Drogenfahnder auf die Spur der Bande gekommen. Doch zunächst fehlte von den Tätern jede Spur. Bis zum Juli diesen Jahres. Da wurden vier Männer verhaftet, die zum Umfeld des 39-Jährigen gehören sollen. Ein Kurier, der 50 Kilogramm Rauschgift in einem mit Schrott beladenen Laster von Spanien nach Deutschland schmuggeln wollte, wurde verhaftet. Außerdem drei mutmaßliche Komplizen, die als Zwischenhändler aktiv gewesen sein sollen.

Die vier mutmaßlichen Komplizen schweigen

Damals vermuteten die Ermittler bereits, dass es eine Verbindung zu der Derendorfer Cannabis-Plantage geben könnte. Doch das Quartett im Alter von 26 bis 39 Jahren schweigt bis jetzt. Und der mit Haftbefehl gesuchte Mieter der Fabrikhallen blieb zunächst unauffindbar.

Das änderte sich am Dienstag. Ein Polizeibeamter, der den 39-Jährigen seit vielen Jahren kennt, begegnete dem Mann zufällig auf der Gerresheimer Straße. Ohne dass der Gesuchte es bemerkte, nahm der Beamte die Verfolgung auf. Der Polizist folgte dem 39-Jährigen unauffällig, bis dieser schließlich in einer Wohnung an der Worringer Straße verschwand.

Kurz danach standen die Drogenfahnder vor der Tür. Der „Plantagen-Mieter“ ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei der Durchsuchung der offenbar konspirativ angemieteten Wohnung konnten die Beamten etwa 4000 Cannabissamen und weiteres professionelles Equipment für einen möglichen Aufbau einer Cannabisplantage sicherstellen.

Der 39-Jähriger verfügte offenbar weiter über ein stabiles Einkommen, vermutlich durch seine Drogengeschäfte. Beschlagnahmt wurden von der Staatsanwaltschaft ein Porsche 911 Turbo im Wert von rund 200 000 Euro und eine 30 000 Euro teure Rolex.

Ob sich der Mann die ganze Zeit seit Mai vergangenen Jahres in Düsseldorf vor der Polizei versteckt, oder sich zwischenzeitlich ins Ausland abgesetzt hat, ist noch unklar. „Dazu dauern die Ermittlungen allerdings noch an“, erklärte Polizeisprecherin Susanna Heusgen.