Polizisten hatten den Dieb zufällig beobachtet. Er kam mit einer Bewährungsstrafe davon.

Drei Polizeibeamte, die gerade in der Altstadt auf dem Weg zu einem Einsatz waren, trauten ihren Augen nicht. An einer Bushaltestelle war ein Obdachloser eingeschlafen. Und ein anderer Mann hatte sich neben ihn gesetzt und war dabei, die Jacke des hilflosen Mannes nach Diebesgut zu durchwühlen. Der 36-Jährige wurde festgenommen. Gestern musste er sich wegen des versuchten Diebstahls vor dem Amtsgericht verantworten.

Wie ein Polizeibeamter berichtete, kam er mit seinen Kollegen frühmorgens gegen 4.25 Uhr an der Bushaltestelle an der Flinger Straße vorbei: „Da ist eine große Glasscheibe, durch die ich sehen konnte.“ Der 31-Jährige war schockiert. Denn da lag ein Obdachloser im Tiefschlaf. Und neben ihm hockte der Angeklagte, die Hand in der Jackentasche des Mannes.

Bei seiner Festnahme hatte der Maler und Lackierer noch behauptet, er habe dem Opfer nur ein Bier reichen wollen. Eine Flasche wurde aber an der Bushaltestelle nicht gefunden. Später soll er einem Polizisten gegenüber gesagt haben, das Stehlen sei ein Job. Das passt zu den neun Vorstrafen, die der 36-Jährige angesammelt hat. Gestern schwieg er im Prozess, weil sein Rechtsanwalt nicht erschienen war.

Der Staatsanwalt bescheinigte dem Angeklagten eine „besondere kriminelle Energie“, weil er einen Schlafenden bestehlen wollte. Verurteilt wurde er zu drei Monaten Haft auf Bewährung.