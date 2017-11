Düsseldorf-Altstadt. Am Mittwochabend haben mehrere Männer einen Imbiss an der Mühlenstraße gestürmt und unvermittelt die Angestellten bedroht. Nach Angaben der Polizei war es den Beamten nur durch den Einsatz von Pfefferspray möglich, weitere Aggressionen zu unterbinden. Drei Männer wurden vorläufig in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Laut Aussagen der Geschädigten hätten mindestens zwei von ihnen die Angestellten mit Schusswaffen bedroht. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte ergriff ein Teil der Gruppe die Flucht, während drei Männer im Alter von 30, 44 und 45 Jahren, nachhaltig versuchten auf die Geschädigten einzuwirken. Die Polizei setzte Pfefferspray ein und nahm die Personen, die erheblichen Widerstand leisteten, in Gewahrsam. Weitere Beteiligte des Sachverhaltes, dessen Hintergründe jetzt ermittelt werden, wurden im Zuge der Nahbereichsfahndung festgestellt, kontrolliert und durchsucht. Es wurden Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzungen, Widerstands gegen Polizeivollzugsbeamte und Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Schusswaffen wurden nicht aufgefunden. Bei dem Einsatz wurde ein Polizist leicht verletzt. red