Düsseldorf-Garath. Mehreren Männer haben in der Nacht zu Mittwoch eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht. Nach Angaben der Polizei löste sich bei einem Handgemenge mit den Räubern ein Schuss aus der Waffe. Am Tatort konnte die Polizei eine Schreckschusshülse finden.

Die Frau war gegen 2 Uhr von der Haltestelle "Garath S-Bahnhof" zu Fuß auf dem Heimweg. An der Litfaßsäule an der Stettiner Straße/Frankfurter Straße fielen ihr drei Männer auf, die ihr anscheinend hinterhergingen. Die Frau versuchte die Personen durch spontan eingelegte Umwege abzuschütteln, dies gelang ihr nicht. Auf einem Fußweg in Höhe der Rostocker Straße 38 stand ein Mann genau hinter ihr. Der Unbekannte bedrohte sie mit einer Schusswaffe und forderte sie zur Herausgabe ihrer Handtasche auf. Als die 49-Jährige beharrlich ihre Tasche festhielt und durch ruckartiges Reißen des Täters zu Boden fiel, kam ein weiterer Unbekannter dazu und unterstützte seinen Komplizen bei dem Raub. Das sich Handgemenge wurde dann jäh durch einen lauten Knall, mutmaßlich ein gelöster Schuss, unterbrochen und die beiden Männer traten sofort die Flucht ohne Beute an. Eine Fahndung der alarmierten Polizei verlief ohne Erfolg. Die Frau wurde bei dem Geschehen nur leicht verletzt.

Die Geschädigte konnte Angaben zu den agierenden zwei Männern machen. Sie sind etwa 22 bis 25 Jahre alt und waren dunkel gekleidet. Der erste ist circa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug einen dunklen Schnäuzer und war mit einem dunklen Parka mit hochgezogener Kapuze bekleidet. Er soll eine südländische Erscheinung haben. Sein Komplize wird als etwas größer beschrieben.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei unter der Telefonnummer 0211-8700 zu wenden. Vor allem geht es den Ermittlern um einen möglichen Zeugen, der zeitgleich mit dem späteren Opfer die Litfaßsäule mit den drei verdächtigen Männern passiert hat. red