Gil Bronner übt mit seiner Sammlung Philara einen Sog auf Künstler und Galeristen in Düsseldorf aus. Rupert Pfab verließ die Carlstadt, um sich auf Bronners Areal in der Ackerstraße 71 niederzulassen und eine fulminante Ausstellung des Düsseldorfer Bildhauers Bogomir Ecker zu präsentieren. Petra Rinck ist sogar innerhalb Flingerns umgezogen, um sich auf der Birkenstraße 45 gleichfalls auf dem Gelände von Bronner niederzulassen. Sie zeigt mit Marsha Cottrell eine Künstlerin, die Leinwand und Pinsel durch Layout-Programme und Laserprints ersetzt, um eine fein strukturierte Poesie in verschiedenen Schwarztönen zu erzeugen. Ein Neuzugang ist auch „Baustelle - Schaustelle“, eine nicht-merkantile Initiative, die bislang ihren Hauptsitz in Essen hatte und nun ihr Zehnjähriges in Düsseldorf an der Birkenstraße 61 feiert. Initiatorin Brigitte Krieger lebt in Düsseldorf, behält aber auch ihren zweiten Off-Raum im elterlichen Domizil in Essen. Sie eröffnete mit der Meisterschülerin von Katharina Grosse, Noemi Weber, die mit übermalten Holzpaletten fast den kleinen Raum sprengte. Krieger sieht ihre Einrichtung als „Raum für junge Kunst“.

