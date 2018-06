Die Rollstuhlfahrer spielen um Punkte.

Heute findet in Aalen die Bundesrangliste der Rollstuhlfahrer im Tischtennis statt. Mit dabei sind auch Borussias Deutsche Mannschaftsmeister Sandra Mikolaschek, Valentin Baus und Thomas Schmidberger.

Ausgetragen werden bei der vom Deutschen Rollstuhl-Sportverband veranstalteten Bundesrangliste die Einzelkonkurrenzen der Leistungsklassen (LK) 1, 2 und 3 der Herren sowie eine Damenklasse. Die Teilnehmer erwartet dabei ein hartes Programm, denn das Turnier wird im Spielsystem „Jeder gegen Jeden“ ausgetragen, so dass die drei Düsseldorfer jeweils elf Einzel an nur einem Wettkampftag bestreiten müssen.

Alle drei Borussen starten in der Leistungskasse 1 der Herren, für die die zehn besten Teilnehmer des Vorjahres sowie zwei Aufsteiger aus der Leistungsklasse 2 qualifiziert sind. Zu Letzteren zählt auch Sandra Mikolaschek, die in 2017 aufgrund ihrer Spielstärke mit einer Sondergenehmigung in die Herren-LK 2 einstieg und diese gewann. Schmidberger, der in den vergangenen zehn Bundesranglisten-Turnieren triumphierte, und Baus gelten zusammen mit dem Kornwestheimer Thomas Brüchle als Titelfavoriten.