Höhenretter der Feuerwehr waren an der Messe im Einsatz. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht.

Düsseldorf. Zu einem dramatischen Einsatz kam es am Freitagmittag an der Messe. Der Führer eines Baukrans hatte möglicherweise wegen der unglaublichen Hitze in etwa 50 Metern das Bewusstsein verloren. Er wurde in einer spektakulären Rettungsaktion geborgen.

Der Mann arbeitete auf einer Baustelle an der Ecke Stockumer Kirchstraße/ Rotterdamer Straße. Gegen 13.30 Uhr wurde ihm plötzlich schlecht und er verlor das Bewusstsein. Die Höhenretter der Feuerwehr wurden alarmiert. Sie kletterten zu dem Mann in die Führerkabine des Krans und konnten ihn abseilen. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie es ihm geht, ist zurzeit noch unklar.