In der ZDF-Sendung "Volle Kanne" ging es auch um das neue Album und die Heimatstadt. Am 20. August gibt sie außerdem hier eine Autogrammstunde.

Düsseldorf. Sie bleibt ihrer Heimatstadt eng verbunden, auch wenn sie eher selten hier ist: Metal-Queen Doro Pesch. Und am Mittwoch war sie wieder mal in ihrer Heimatstadt: In der ZDF-Morgensendung „Volle Kanne“ sprach sie ganze 20 Minuten lang über ihr neues Album, das Tourleben und eben ihre Wurzeln in Düsseldorf.

„Es ist immer wieder so schön, hier zu sein, ich liebe es nach wie vor“, schwärmte die 54-Jährige, die eigentlich in Amerika wohnt. Gerade habe sie ihre Mama besucht, das Wichtigste, wenn sie nach Düsseldorf kommt.

Aber eine Metal-Queen muss eben viel unterwegs sein. Sie tourt derzeit durch Amerika, Anfang August war sie wieder einmal beim legendären Metal-Festival Wacken, das für sie ein besonderes Ereignis werden sollte: Nach ihrem Auftritt wurde sie in die „Hall of Heavy Metal History“ aufgenommen, eine besondere Ehre für die Musikerin, die schon seit 35 Jahren im Metal-Business mitmischt. Ansonsten sei es in Wacken dieses Mal einfach nur heiß gewesen, bis zu 40 Grad und dann noch die Pyro-Technik auf der Bühne, „das war fast nicht auszuhalten“, sagte sie lachend. Zumal sie mittlerweile kein Leder mehr trägt sondern Kunstleder – aus Tierliebe. Was bei diesen Temperaturen nicht sehr angenehm ist: „Ich hatte das Gefühl, ich werde eins mit dem Material.“

Doro Pesch drehte neues Video in Kaiserswerth

Wie verbunden sie ihrer Heimatstadt trotz der vielen schönen Orte auf der Welt ist, zeigt auch das Video zu ihrer neuen Singe „If I Can’t Have You – Nobody Will“: Das wurde in der Kaiserpfalz in Kaiserswerth gedreht. „Ich habe zum Regisseur gesagt: Vertrau’ mir, es ist großartige da. Und dann haben wir in der Heimatgedreht.“ Und wie einfach bekommt man als Doro Pesch eine Drehgenehmigung für so einen historischen Ort? „Wissen Sie, eigentlich gibt es überall Rockfans.“

Wer Doro Pesch demnächst live begegnen möchte, hat auf der Kö die Möglichkeit dazu: Am Montag, 20. August, um 18 Uhr ist sie im Saturn für eine Autogrammstunde zu Gast, um ihr neues Album „Forever Warriors, Forever United“ vorzustellen. „Die Fans sind für mich das Größte“, sagte sie am Mittwoch bei „Volle Kanne“ – und werden deshalb an der Kö wohl mehr als herzlich empfangen werden. nel