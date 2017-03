Digitales Lesen:Einstiegleicht gemacht

Stadtbüchereien informieren mit geschultem Personal.

Düsseldorf. E-Books, Online-Sprachkurse und digitale Zeitschriften nutzen - wie geht denn das? Viele Kunden der Stadtbüchereien interessieren sich zwar für die digitalen Angebote, hatten bisher aber noch nicht den Mut und die Zeit, sie einfach einmal auszuprobieren. Deshalb sollen sie in der Woche von Montag, 6. März, bis Samstag, 11. März, in der Zentralbibliothek, Bertha-von-Suttner-Platz 1, ganz leicht den Einstieg in die Welt des digitalen Lesens und Lernens finden.

Täglich von 11 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 17.30 Uhr zeigt ein geschultes Team an einem speziellen Infostand, wie man die Online-Bibliothek nutzen, über Press-Reader mehr als 5000 internationale Zeitungen und Zeitschriften lesen oder am Bildschirm eine Sprache erlernen kann. Ganz praktisch lernen Interessenten die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten kennen – auf dem Rechner zu Hause oder auf ihren mobilen Geräten, im Web oder per App. Eigene Endgeräte können gern mitgebracht werden.

Das Informationsangebot ist kostenlos und steht allen Besuchern offen. Weitere Informationen gibt es unter der Rufnummer 0211-8994137.