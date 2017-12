Stiftung eröffnet kostenfreies Lern-Angebot.

Unter dem Namen „Coding for tomorrow“ eröffnet die Vodafone Stiftung in der Alten Fabrik Oberbilk an der Mindener Straße einen Hub, also eine Art Knotenpunkt, für digitale Bildung. An diesem Lernort nahe den U-Bahnhöfen Ellerstraße und Oberbilker Markt werden Kinder und Jugendliche von der 1. bis 8. Klasse sowie Eltern und Lehrer im eigenständigen, kritischen und kreativen Umgang mit digitalen Technologien geschult. Das Angebot ist kostenfrei.

„Die Digitalisierung verändert unsere Welt schneller als die Schulen mitkommen können“, erklärt der Beiratsvorsitzende der Vodafone Stiftung Deutschland, Hannes Ametsreiter. „Da hilft es nicht, die Lehrer oder das Bildungssystem einfach nur zu kritisieren. Vielmehr gilt es, sie zu unterstützen. Daher hat die Vodafone Stiftung einen Hub für digitale Bildung gegründet, der eng mit Schulen zusammenarbeitet.“

Im Hub werden Kurse und Projekttage für Kinder und Jugendliche der 1. bis 8. Klasse (im Schulverband sowie in der Freizeit), Lehrerfortbildungen und Familien-Workshops angeboten. Hierfür kooperiert die Stiftung mit dem gemeinnützigen Projektträger „Junge Tüftler“. Die Inhalte für Schulklassen orientieren sich an den Rahmenlehrplänen der Fächer Sachunterricht, Musik, Kunst, Deutsch, Mathematik, Geografie und Physik. Die Angebote können gemeinsam mit den Schulen entwickelt und auf deren Wünsche abgestimmt werden.

coding-for-tomorrow.de