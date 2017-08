Die Sommer-Serie der Westdeutschen Zeitung „Neue Steine des Glaubens“ lädt zur Wiederentdeckung des Baus moderner Kirchen, Synagogen und Moscheen ein, die oft zu Unrecht im Schatten mittelalterlichen Dome stehen. Diesmal geht es nach Düsseldorf-Garath in die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche.

Düsseldorf. Der Stadtteil Düsseldorf-Garath war bis ins 20. Jahrhundert hinein ein Winzling mit kaum 200 Einwohnern. Im Mittelalter gab es eine kleine Kapelle, Matthäus geweiht, die sich etwa 500 Meter nördlich vom heutigen Haus Garath befand. Der Kapeller Hof erhielt nach ihr den Namen, er wurde schon 1366 urkundlich erwähnt. Im 30-jährigen Krieg verfiel die Garather Kapelle. Später war es die Familie von Burgsdorff, die seit 1907 das Rittergut Garath besitzt, die ein kleines evangelisches Gotteshaus nach den Plänen des Albert von Burgsdorff (1857-1919) baute.

Erst der Düsseldorfer Stadtplaner Friedrich Tamms erweckte den Stadtteil aus seinem Dornröschenschlaf und ließ 1956 bis 1957 ein Bebauungskonzept auf 230 Hektar zwischen der Urdenbacher Kämpe am Altrhein im Westen und dem Eichenforst im Osten entwickeln.

Durch das Kuppelrund dringt Licht punktartig in den Raum

Der erste Spatenstich für die „neue Wohnstadt“ erfolgte am 18. Februar 1961 an der Ecke Lüderitzstraße/Koblenzer Straße. Im Jahr 1963 zogen in Nordwest die ersten Bewohner ein. Zeitgleich erfolgte der Baubeginn in Südwest. Die Pläne des Architekturbüros Hentrich & Petschnigg folgen postwendend. Am 26. Februar 1962 werden sie im Bauausschuss diskutiert.

Die Grundsteinlegung ist am 12. April 1964; schon am 27. Juni 1965 wird das Gotteshaus eingeweiht. Es ist der letzte Kirchbau der evangelischen Kirche im Rheinland, der nur als liturgischer Raum dient und nicht multifunktional gebaut ist. Fünf Jahre später, am 20. September 1970, wird Gottfried Böhm „seine“ Kirche Sankt Matthäus einsegnen lassen, als Teil eines Gesamtkunstwerks.

HPP ist eines der großen Architekturbüros in Düsseldorf, und zwar in vierter Partnergeneration. Das Dreischeibenhaus, der Turm der Ergo-Versicherung und jüngst der Vodafone-Campus sind stadtbildprägend. Das Büro hat sich einen internationalen Ruf für Verwaltungsbauten erworben. Es ist weltweit vernetzt.

Als Kirchenbauer ist es jedoch so gut wie unbekannt. In dieser Sparte hatten die Büros Böhm, Schwippert und Lehmbrock nach dem Krieg die Nase vorn. Dennoch ist die Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Garath eine Reise wert. Der Innenraum mit dem fallenden Gestühl, die Belichtung ausschließlich durch Streiflicht und die Anordnung der Stühle um den vorgeschobenen, erhöhten Altarraum sind exzellent konstruiert und komponiert. Die Bonhoeffer-Kirche hat ihren Namen nach dem 1945 hingerichteten Widerstandskämpfer erhalten.

Ihre Schöpfer sind bei HPP der inzwischen verstorbene Architekt Hans Köllges und der Mitarbeiter Werner Nieleck. Von weitem macht die Kirche nicht viel von sich her. Die Umfassungswände sind in Stahlbeton mit innerer und äußerer Verklinkerung ausgeführt. Vier gleichförmig abgewinkelte Wände, die einander überlappen, umgrenzen das Gebäude. Aufgrund eines „Schraubverschlusses“ über der Mitte trägt sie den Spitznamen einer „Kaffeemühle“. Der Glockenturm wirkt von weitem als gehöre er zu einer Fabrik.