Wer nach wissenschaftlich begründeten Beschreibungen und Bewertungen des Themas Glücksspiel in Deutschland sucht, kommt nicht an der Universität Hohenheim und ihrer Forschungsstelle Glücksspiel vorbei. Seit knapp 15 Jahren wird der Forschungsgegenstand aus der Sicht unterschiedlicher Fachbereiche systematisch durchdrungen. Geschäftsführender Leiter ist Prof. Dr. Tilman Becker, der unserer Redaktion telefonisch Fragen rund um das Thema „Merkur Spielarena“ beantwortet hat.

Tilman Becker, Leiter der Forschungsstelle Glücksspiel an der Universität in Hohenheim, erklärt, warum er die Gauselmann-Gruppe kritisch sieht, welche Zusammenhänge es zwischen Werbung für Glücksspiel und der Zahl von Süchtigen gibt und warum er der Stadt Scheinheiligkeit vorwirft.

Wie hängen Werbung für Glücksspiel und Sucht zusammen?

Becker: Wir sehen eindeutig: Je strenger in einem Land Glückspiel und Werbung dafür reguliert sind, desto weniger Süchtige gibt es auch. Die Rolle der Werbung ist als sehr hoch einzuschätzen. Es ist ein großer Unterschied, ob nur Interessierte sich ihren Zugang suchen oder ob ich überall auf die Möglichkeiten zum Spielen aufmerksam gemacht werde. Hier geht es um die soziale Verfügbarkeit. Auch beim Tabakkonsum beispielsweise haben europaweit strengere Regulierungen zu deutlich weniger Rauchern geführt.

Wie sehen Sie in diesem Zusammenhang den neuen Namen der Arena?

Becker: Ich hätte das als Stadt aus den genannten Gründen nicht genehmigt. Hier wird für eine besonders große Wahrnehmbarkeit eines Spielotheken-Betreibers gesorgt. Schriftzüge und Logos sind auch noch sehr massiv. Von ihnen geht zudem die Botschaft aus, dass Spielotheken etwas Gutes, ähnlich Unterhaltendes und sozial Akzeptiertes wie der Besuch eines Konzerts oder eines Fußballspiels in einem Stadion sind. Das ist hochproblematisch. Auf der anderen Seite ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Anbieter von illegalen internetbasierten Automatenspielen im privaten Fernsehen massiv werben, ohne dass effektiv dagegen vorgegangen wird. Im Vergleich dazu ist die Werbung durch den Namen der Arena noch harmlos.

Die Stadt betont, wie wichtig Präventionsarbeit gegen Spielsucht ist. Wie bewerten Sie das vor dem Hintergrund des neuen Stadionnamens?

Becker: Als scheinheilig.

Wenn Sie mehr Regulierung fordern, sind dann die neuen Mindestabstände zwischen Spielotheken in NRW und die damit verbundenen Schließungen der richtige Weg?

Becker: Nein. Das ist vielmehr ein Witz. Das aktuelle Niveau der Verbreitung ist so hoch, dass dieser Einschnitt faktisch nichts an der Verfügbarkeit von Spielhallen ändert. Es wird viel Geld ausgegeben und viel Arbeit investiert, es werden Gerichte und Anwälte beschäftigt, es wird zu Prozessen kommen - und das alles bringt rein gar nichts.

Wie stehen Sie zu einem generellen Verbot?

Becker: Auch davon halte ich nichts, da sich das Spiel in die Illegalität verlagern würde.

Was müsste aus Ihrer Sicht passieren?

Becker: Für Spieler an Geldspielgeräten müsste es in allen Bundesländern die Möglichkeit geben, sich in eine bundesweite Sperrdatei einzutragen. Eine bundesweite Sperrdatei wird mittlerweile sogar von der Automatenwirtschaft gefordert. Es ist daher bemerkenswert und dokumentiert das generelle Staatsversagen im Glücksspielbereich, dass die Politik sich bisher verweigert, diese sehr effektive und sinnvolle Präventionsmaßnahme einzuführen. Langfristig könnte eine personenbezogene Spielerkarte sehr sinnvoll sein. Darauf aufbauend könnten dann gesetzlich Limits pro Person festgelegt werden. Besonders wichtig wäre es, endlich gegen die illegalen Online-Casinos vorzugehen. Es ist schwer zu ertragen, dass im Fernsehen erstens illegale Angebote und dann noch diejenigen mit dem höchsten Suchtgefährdungspotential beworben werden, ohne dass die Politik hiergegen vorgeht. Das hat natürlich noch viel größere Auswirkungen als der Name der Düsseldorfer Arena. Trotzdem, auch diese und andere Werbeformate für Spielhallen sollten aus meiner Sicht weitgehend unterbunden werden. Das gilt übrigens nicht für jedes Glücksspiel. Werbung für Lotterien beispielsweise ist weitgehend unbedenklich.